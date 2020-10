Petitie tegen beslissing Súdwest-Fryslân om te stoppen met oud papiersubsidie

"Vele verenigingen hebben in een voor sommigen al meer dan 50 jaar lange traditie, dat voor en namens de gemeente gedaan. Naast het goede doel voor het milieu, dient het inzamelen ook als onmisbare inkomstenbron voor de verenigingen, scholen en kerken", zo schrijft de fanfare bij de online petitie.

Ook vindt de fanfare het niet netjes dat de gemeente zonder gesprek of het aanbieden van alternatieven deze beslissing heeft genomen. Daarnaast wordt de termijn waarop verenigingen moeten beslissen of ze nog willen doorgaan met het inzamelen, namelijk 1 december, onredelijk gevonden.

Beëindigingsregeling

Súdwest-Fryslân heeft een beëindigingsregeling opgesteld. Dat betekent dat de subsidie de komende drie jaar wordt afgebouwd. In 2021 krijgen de instellingen nog 75 procent uitbetaald van het bedrag dat ze in 2020 kregen, in 2022 nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent.