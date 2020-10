Boomstammen van zolder voor bouw twee De Jongvletten in Joure

Botenbouwers Jaap Veenstra en Sander Swart maken gangen in het model. Jaap werkt al dertig jaar bij jachtwerf De Jong en Sander is bij hem in de leer. Sander zijn overgrootvader werkte vroeger ook bij de werf, dus in zijn voetsporen laat Sander nu zijn droom om boten te bouwen uitkomen.

Van boomstam tot boot

Het werk aan de vletten geeft Jaap veel voldoening. "De nieuwbouw is eigenlijk het mooiste werk dat we hebben. De hele winter in dezelfde werkplaats. Je haalt een boomstam van zolder en in het voorjaar gaat diezelfde boomstam als boot het water in."

Alles handwerk

Hij en Sander krijgen alle onderdelen door de handen. Alles wordt met de hand bewerkt. De eerste vlet moet in april al varen. Of deze kostbare boot voor een BN'er is, willen de bouwers niet op ingaan.