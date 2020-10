Corona-uitbraak in zorgcentrum Balk: 16 bewoners besmet, 2 overleden

Twee andere bewoners zijn overgeplaatst naar de corona-afdeling van Anna Schotanus in Heerenveen. Nog eens twaalf bewoners worden op dit moment verzorgd.

"Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen is het niet gelukt om het coronavirus buiten de deur te houden", zegt John van Arnhem, directeur-bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem. "Ook vanaf de eerste besmetting binnen Talma Hiem hebben we in overleg met de GGD direct de nodige maatregelen getroffen."

"In overleg met de GGD is besloten dat de betreffende bewoners van de afdelingen Akkelei en Beltsjeblom beschermd worden verpleegd. Dat wil zeggen dat medewerkers in volledig beschermende kleding de bewoners verzorgen. We hebben meer dan voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in huis om medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken", zegt Van Arnhem.

Geen bezoek

Op de afdeling Beltsjeblom is de komende tien dagen geen bezoek mogelijk. Op andere afdelingen kunnen bewoners die niet besmet zijn of in quarantaine zitten nog wel een bezoeker ontvangen.