Cambuur bekert met aangepast basiselftal tegen RKC: "We vinden het hartstikke belangrijk"

Robert Mühren zal niet spelen. Hij wordt uit voorzorg buiten de selectie gelaten. Ook Erik Schouten speelt niet, hij raakte in de wedstrijd van vrijdag tegen Roda JC geblesseerd en viel uit. Voor Issa Kallon komt de wedstrijd tegen RKC nog te vroeg en ook Ragnar Oratmangoen kan nog niet spelen.

Trainer Henk de Jong wilde verder niet ingaan op namen die wel spelen, al was hij duidelijk over de spitsenpositie: "Daar speelt Maarten Pouwels. Die ontwikkelt zich goed. En Mitchell Paulissen is geschorst voor de eerstkomende competitiewedstrijd, maandag uit tegen Jong PSV, dus die speelt woensdag ook. Ik zie het zo: we hebben een selectie, een brede selectie, en daaruit kan ik verschillende spelers kiezen voor de basis."

Beker is 'hartstikke belangrijk'

Dat Cambuur met een volledig ander elftal binnen de lijnen zal verschijnen, betekent volgens De Jong niet dat hij het bekertoernooi niet serieus neemt. "We vinden het hartstikke belangrijk", zo sprak hij dinsdag na de training. "Maar iedereen doet mee. We nemen ook een aantal jonge spelers mee. Die doen het goed en kunnen er nu aan ruiken."

RKC was in het laatste, afgebroken, seizoen dé ploeg om te degraderen. Cambuur was bijna zeker van promotie. Maar RKC speelt dit jaar wel weer op het hoogste niveau en Cambuur niet. Speelt dat nog mee, zo was de vraag aan Henk de Jong. "Absoluut niet. Dat is geweest. Dat is klaar. RKC heeft een goede ploeg en Fred Grim doet het goed."