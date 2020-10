Elektrische bussen zorgen in Fryslân niet voor medische klachten bij chauffeurs

Volgens woordvoerder Sijtze de Bruine van CNV Vakgenoten is nagegaan of er bij de Friese chauffeurs medische klachten zijn, maar dat bleek niet het geval. In beide provincies rijden elektrische bussen die gemaakt zijn bij VDL, maar die in Limburg worden in het zuiden van het land gemaakt en de Friese bussen in Heerenveen. Daardoor zijn er kleine verschillen tussen de twee.

De Limburgse chauffeurs klagen over hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, moeheid, verlies van concentratie en een hoge piep in de oren. Als ze een week op een dieselbus rijden, zijn de klachten weg. Arriva, CNV en FNV doen nu onderzoek naar de oorzaak.