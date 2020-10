3,5 miljoen euro voor aanpak dakloosheid in Fryslân

Verantwoordelijk wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden is blij met het geld voor het plan Brede Aanpak Dakloosheid in Fryslân. "Het voorkomen van dakloosheid vermindert de druk op de opvangvoorzieningen", zegt Tjeerdema. "Daarnaast willen we mensen zo snel mogelijk aan een thuis helpen door op verschillende gebieden ondersteuning te bieden. De honorering is hiervoor van groot belang."

Het plan moet ervoor zorgen dat er meer verantwoordelijkheden lokaal aangezet worden, nieuwe dakloosheid voorkomen moet worden en zorgen dat mensen niet lang opgevangen hoeven te worden.

Aantal daklozen in Nederland groeit

Landelijk is er 200 miljoen euro beschikbaar. Aanleiding is de groei van het aantal daklozen in Nederland. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, konden gemeenten een plan indienen. Leeuwarden deed in de eerste ronde nog niet mee, maar nu in de tweede ronde wel. De Friese gemeenten hadden Leeuwarden in het voorjaar gevraagd om een plan te maken voor Fryslân. Dat heeft Sociaal Domein Fryslân gedaan met Zienn, Leger des Heils, Limor en vertegenwoordigers van de gemeenten.