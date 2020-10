Samen Terschelling: Zijn nieuwe schepen Doeksen wel veilig?

Doeksen heeft nog niet zo lang geleden een nieuwe catamaran in gebruik genomen en er komt nog zo'n schip bij. De catamarans varen op de gassoort LNG (liquefied natural gas), ook wel vloeibaar aardgas genoemd.

Gevaarlijke situaties

Dat kan gevaarlijke situaties opleveren als er brand uitbreekt in elektrische auto's tussen de andere auto's op het autodek. Brand in elektrische auto's kan alleen worden uitgemaakt door onderdompeling, schrijft de partij.

Er zijn geen extra veiligheidsvoorschriften getroffen bij de bouwconcessie en dat zou wel moeten, volgens de partij. Elektroauto's zouden in een apart compartiment moeten staan. Maar, zo heeft de partij gehoord, bij de afbouw van de nieuwe LNG-schepen zijn voorgestelde veiligheidsmaatregelen voor als er brand in een elektrische auto aan boord ontstaat, geschrapt om geld te besparen.

Hulp van vaste wal is lastig

Een brand met LNG-gas bestrijden stelt hoge eisen aan de brandweer in de haven van West op Terschelling, waarschuwt de partij ook nog. Dan zal er een situatie ontstaan die niet onder controle te houden is. En hulp van de vaste wal laten komen zal lastig of onmogelijk zijn.