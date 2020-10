Drukke zomer voor KNRM lifeguards op de Waddeneilanden

Waar het in 2019 even wat minder druk was, was het volgens de KNRM dit jaar weer drukker op de stranden van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook was het water dit jaar minder: de gele vlag, die aangeeft dat zwemmen wordt afgeraden, werd 141 gehesen, in 2019 was dat nog 94 keer. Het teken dat zwemmen verboden is, de rode vlag, werd deze zomer 34 keer gegeven.

De lifeguards moesten dit jaar ook vaker in actie komen, totaal 954 keer. 835 keer ging het om een klein EHBO-incident, dat was vaker dan in 2019 maar minder vaak dan 2018, toen het even druk was op de stranden. Het aantal grote EHBO-acties, waarbij de lifeguards zelf niet de nodige hulp kon verlenen, liep op van 28 in 2018 en 2019 naar 44 dit jaar.

Er moest 19 keer een reddingsactie ondernomen worden, even vaak als in 2019. Er kwamen 33 meldingen van een vermissing, één meer dan in 2019. Ook werden er 23 dieren gevonden op het strand, 13 minder dan het jaar ervoor.