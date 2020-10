Scheurkalender brengt Fryslân in beeld: "Het is niet zomaar een kiekjesding"

"We zijn de kalender begonnen met het idee dat mensen hun eigen omgeving vaak van andere kanten zien dan mensen die van buiten komen", vertelt initiatiefnemer Hent Hamming. "Het blijkt dat heel veel mensen enthousiast zijn over hun eigen omgeving, het gaat als een soort positief virus rond."

Uit alle ingezonden foto's moet er nu een keuze gemaakt worden welke foto's op de kalender komen. "Het is bijna een schier onmogelijke taak", zegt Hamming. "We kijken naar diversiteit, als het allemaal hetzelfde is dan kan een foto nog zo mooi zijn, maar dan kiezen we voor een andere. Daarnaast moet 'ie technisch in orde zijn."

Verhaal

Belangrijk is ook dat de foto's een verhaal vertellen, zegt Hamming. "In elke foto zit een verhaal, het is niet zomaar een kiekjesding, mensen laten echt een foto zien waar hun beleving inzit. 'Wat beweegt je?' is ook de vraag: waar gaat je bloed sneller van stromen?"