91 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Fryslân, laagste sinds 6 oktober

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge jouwe tiisdeitejûn wer in parsekonferinsje oer it coronafirus. Omrop Fryslân stjoert de parsekonferinsje út op radio en online, op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

De ferwachting is dat it kabinet net mei nije maatregels komt, mar wol fertelt hoe't de kommende dagen derút sjogge. It wurdt gjin lange parsekonferinsje: Rutte en De Jonge binne elk in pear minuten oan it wurd. Dêrnei kinne sjoernalisten fragen stelle.