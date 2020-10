Schepen sneller geadviseerd om niet boven Waddeneilanden te varen

'Wet veranderen kan niet'

De wet veranderen om schepen echt tegen te houden, is eigenlijk niet mogelijk, laat de minister weten in reactie op Kamervragen van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Als er groot gevaar dreigt voor het milieu, kan er nu wel worden ingegrepen, maar de drempel om dat te doen, ligt behoorlijk hoog. Dat komt doordat is afgesproken dat landen elkaars schepen over de vaarroutes zoveel mogelijk een vrije doorvaart moeten geven. Van Nieuwenhuizen ziet er meer in om zulke beperkingen in internationaal verband af te spreken, maar dat kost wel meer tijd.