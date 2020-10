Van Dalstra Reizen naar Loonbedrijf Luimstra: ander werk door corona

Fietste ze eerst nog 400 meter de ene kant op, nu fietst ze zo'n 600 meter in tegenovergestelde richting. Margreet de Vries werkte 13 jaar lang bij Dalstra Reizen. Toen dat bedrijf door de coronacrisis failliet ging, kwamen alle mensen thuis te zitten. "De laatste tijd was er al niets meer te doen. Ik werkte voor groepsboekingen en dat was het eerste wat er uitviel", vertelt De Vries. Nu werkt ze in hetzelfde dorp bij loonbedrijf Luimstra,

Het verliezen van haar baan was vooral mentaal een zware klap. Ze mist de contacten en de relaties. "Je ziet elkaar nu gewoon nooit weer." Maar het nieuwe werk is een grote opluchting. "Ik ben er heel blij mee. Maar ik moet me natuurlijk nog bewijzen." De Vries kreeg de baan door een gouden tip. "Ik moet natuurlijk laten zien dat ik het kan, dus ik ga er voor de 100%, nee 200% voor."