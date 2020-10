De stilte van Tzummarum: "Wanneer mogen wij weer samen blazen?"

De oude kornet klinkt nog loepzuiver als Jabik Struiksma er even op speelt. Normaalgesproken had hij op maandagavond op zijn vaste stoel gezeten bij De Bazuin van Tzummarum, maar vanwege de coronacrisis zit hij nu thuis met het instrument. Dat is jammer, want het korps is een belangrijk onderdeel in het leven van Struiksma: "We hebben zo'n prachtige verenging, het is één grote familie. Lief en leed worden er met elkaar gedeeld!"

De Bazuin heeft in totaal 45 leden, en dus is het korps te groot om in één keer met elkaar in de zaal te spelen. Voorzitter Johan Spoelstra: "Vanavond belde er nog iemand, met de vraag hoe het gaat komen, of er vanavond repetitie is. Maar nee, vanavond niet, en waarschijnlijk de eerste twee weken ook niet." Spoelstra merkt dat er veel behoefte is aan de repetitie: "Iedereen wil heel graag blazen, want samen blazen is mooier dan alleen thuis een beetje zitten te oefenen."

Daar kan Struiksma het alleen maar mee eens zijn. "Maandagavond is een prachtige avond, en nu met de corona mis je dat wel, dat samenzijn."

Een vereniging zijn

Het is moeilijk voor het korps om nog steeds een 'vereniging' te zijn in deze tijden. "We doen nu helemaal niets, en we missen eigenlijk ook die stip op de horizon. Normaal heb je iets om naartoe te werken." Een concert of een concours zorgt ervoor dat de leden van de fanfare ergens naartoe kunnen werken, en dat ontbreekt nu volkomen.

Daarom wordt er nu gezocht naar alternatieven, om zo toch het verenigingsgevoel en de motivatie op peil te houden. "Ik heb er met onze dirigent over gebeld, en we hebben er wal wat ideeën over. Maar het blijft lastig, want wanneer mogen we weer samen blazen?"

Struiksma zit intussen al 67 jaar bij De Bazuin, en hij heeft in al die jaren nog nooit een repetitie gemist. Hij hoopt dan ook snel weer zijn vaste plekje op maandagavond in te kunnen nemen.