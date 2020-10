Groen licht voor nieuwe jachthaven op Ameland: "Het wordt prachtig!

Het heeft even geduurd voordat de plannen de goedkeuring van de gemeenteraad konden krijgen. De ideeën voor de nieuwe haven werden al een aantal keer teruggestuurd naar de tekentafel. Er was bijvoorbeeld niet genoeg ruimte voor de chartervaart, en ook voor de passanten was er eerst niet genoeg plaats. "Vorig jaar raakte de besluitvorming in een impasse", zegt Jook Nauta, voorzitter van de Stichting Jachthavens Waddeneilanden.

Betere ligplaatsen en meer capaciteit

Want naast de genoemde problemen was er ook nog veel onduidelijkheid over de twee rondvaartboten die robbentochten organiseren. Nauta werd gevraagd om een nieuw plan schrijven, het zogeheten advies-Nauta. Daarmee komt de haven nu eindelijk in zicht. "Het belangrijkste is dat er nu een goede situatie is voor de bruine vloot, de chartervaart." Die kunnen volgens het plan nu gemakkelijker manoeuvreren. Bovendien is de kwaliteit van de ligplaatsen verbeterd en zelfs de capaciteit is toegenomen.

In de gemeenteraad van maandagavond is het verlossende woord gesproken: de 1,7 miljoen euro is toegezegd. De verouderde haven kan nu eindelijk worden opgeknapt. Nauta hoopt dat al het werk voor het komende vaarseizoen klaar is. "Het wordt een prachtige haven."