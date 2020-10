Groen licht voor nieuwe jachthaven op Ameland

Het heeft even geduurd voordat de plannen de goedkeuring van de gemeenteraad konden krijgen. De ideeën voor de nieuwe haven werden al een aantal keer teruggestuurd naar de tekentafel. Er was bijvoorbeeld niet genoeg ruimte voor de chartervaart, en ook voor de passanten was er eerst niet genoeg plaats.

Daarnaast bestond er nog veel onduidelijk over de twee rondvaartboten die robbentochten organiseren. Jook Nauta moest uiteindelijk een nieuw plan schrijven, het zogeheten advies Nauta. Daarmee komt de haven nu eindelijk in zicht.

In de gemeenteraad van maandagavond is het verlossende woord gesproken: de 1,7 miljoen euro is toegezegd. De verouderde haven kan nu eindelijk worden opgeknapt.