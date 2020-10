Heerenveen Lokaal wil opheldering over kwartiermaker Thialf

Volgens Hartsuiker kreeg zijn partij een paar dagen geleden vanuit het provinciehuis een tip dat Gedeputeerde Staten achter de benoeming zit. Maar bevestiging hiervan heeft hij niet. Om helderheid te krijgen, heeft Heerenveen Lokaal een lijst met vragen naar het college van B&W gestuurd. Ook vraagt de partij om een spoeddebat, al lijkt het er niet op dat daar veel animo voor is. De meeste partijen willen eerst de antwoorden op de vragen afwachten.

Naast de vraag over wie de kwartiermaker heeft benoemd, wil Heerenveen Lokaal onder anderen weten wat diens opdracht is, hoe onafhankelijk hij is, wie met hem zaken moet doen en waarom het gemeentebestuur van niets weet. Ook wil de partij weten of de ijshockeyhal wel wordt betrokken bij de plannen.

Gemeenschapsgeld

Heerenveen Lokaal is absoluut niet tegen de aanstelling van een kwartiermaker, zegt Hartsuiker. De partij vroeg afgelopen zomer zelfs om zo'n benoeming, om er op die manier voor te zorgen dat Thialf zakelijker wordt gerund. Hartsuiker: 'Er gaat veel gemeenschapsgeld naartoe. En het is prima dat iemand die boven de partijen staat, met een frisse blik naar de zaak kijkt en schoon schip maakt, zodat er niet altijd weer een hoop extra gemeenschapsgeld naartoe hoeft te gaan.' Heerenveen Lokaal is niet tegen een bijdrage van de overheid. Maar dan moet het om een duidelijke keuze gaan, vindt Hartsuiker.

Benoeming Eringa

De Leeuwarder Courant meldde eerder dat Eringa, directeur van vervoersbedrijf Transdev, als gesprekspartner zal aanschuiven bij overleg tussen Thialf-directeur Marc Winters, Herman de Haan van de KNSB en Maurits Hendriks van NOC-NSF. Ze zullen gaan praten over de toekomst van de ijshal. Hij moet helpen om een gezondere financiële basis neer te leggen voor de toekomst. Thialf draait al jaren met rode cijfers en tegenvallende resultaten. Volgens de krant heeft de benoeming de zegen van gedeputeerde Sander de Rouwe.