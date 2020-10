Johnny Jansen spaart drie spelers voor bekerduel tegen TOP Oss

Heerenveen staat momenteel vierde in de competitie en is fantastisch begonnen aan het seizoen. "Als je me dat vooraf had gevraagd, had ik je misschien wel een klein beetje voor gek verklaard. Al zag ik steeds wel een stijgende lijn. Maar ik snap wel dat mensen verbaasd zijn."

Mulder is vooral trots op de teamspirit. "We zijn gewoon een collectief. We weten heel goed wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. Hoe we nu spelen, werkt voor ons."

Verdedigend staat het er heel goed voor. In zes wedstrijden kreeg de club zeven goals tegen, waaronder vijf afkomstig uit de koker van Ajax. "Maar zelfs tegen Ajax gaven we heel weinig weg. Ze schoten bijvoorbeeld maar zes keer op goal. Dat is de kracht van het hele elftal."