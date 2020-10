SC Cambuur voor het eerst sinds dertien jaar uit de rode cijfers

De grote vraag is wat de coronacrisis zal betekenen voor de jaarcijfers van het huidige seizoen. Cambuur kan het dit seizoen in elk geval probleemloos uitzingen, met dank aan regelingen van de overheid. Van den Belt maakt zich wel zorgen over het volgende seizoen van 2021/2022. "Ik maak me wel zorgen over dat jaar. Ten eerste omdat dan de regelingen stoppen, ten tweede omdat we het uiterste vragen van onze supporters en sponsoren. Daar vragen we het uiterste van door wel te betalen en niet het stadion in te mogen. Daar ben ik wel bezorgd over."

De grootste zorgen bij Van den Belt gaan erover dat hij niet weet of er volgend jaar weer zoveel steun is voor de club. Nu verlengden veel supporters en sponsoren, ook al wisten ze niet zeker of ze het stadion wel in zouden kunnen. Dat is volgend jaar misschien wel anders. Van den Belt: "De zorg zit hem met name in dat onze supporters en sponsoren vervreemden van de club. En dat je voor het derde jaar van hen een enorm offer vraagt. Daar gaan klappen vallen." Een oplossing is er wel volgens de financieel directeur: "Wat alles oplost is promoveren. We liggen op koers!"