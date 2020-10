"Ik zou heel graag trainer van Cambuur willen worden"

De ene dag speel je met RKC met 2-2 gelijk tegen Feyenoord en een dag later ben je te gast in de SportCast. Het overkomt RKC-trainer Fred Grim. Hij is onder de indruk van Cambuur dit seizoen. "Ik vind dat ze geweldig begonnen zijn. Ze scoren vrij makkelijk en een team dat wat mij betreft heel goed in balans is", vertelt de Amsterdammer, die voor woensdag een mooie wedstrijd verwacht. "Het zijn twee teams die in mijn beleving willen en kunnen winnen. En toch ook twee teams die voor leuk, fris en aanvallend voetbal staan."

Trainer in Leeuwarden

Een groot deel van zijn carrière als keeper maakte Grim door in Leeuwarden. Hij stond van 1986 tot en met 1994 onder de lat bij Cambuur. In 2017 was Grim in beeld om trainer te worden bij Cambuur, maar toen maakte hij een andere keus. Volgens verslaggever Roelof de Vries wacht iedereen in Leeuwarden nog steeds op zijn komst. Grim: "Ik zou het heel graag willen, als ik eerlijk ben. Iedereen weet dat mijn hart in Leeuwarden ligt en ik daar een geweldige tijd gehad heb. Ik draag de mensen, nu ook nog, een heel warm hart toe."

De warme gevoelens van Grim voor Cambuur komen voort uit zijn belangrijke keepersjaren in Leeuwarden. "Het was een periode die heel belangrijk is geweest in mijn profcarrière. Een periode die je vormt, niet alleen als speler, maar ook als mens. Er is nog heel veel contact en ik heb nog heel veel vrienden daar. Het is een onderdeel van je leven, maar je moet er ook niet te sentimenteel over doen", aldus de oud-keeper van Cambuur.