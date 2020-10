Politie gaat strenger controleren op illegaal vuurwerk uit Duitsland

De politie wil met de controles vooral de mensen ontmoedigen om vuurwerk uit Duitsland te halen, zegt Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie. "Je mag tot 25 kilo per persoon invoeren, als dat vuurwerk ook in Nederland legaal is. Maar dat betekent niet dat als je met vier man in een auto zit, je 100 kilo mag meenemen." De politie zal steeksproefgewijs mensen aan de kant zetten om te kijken of ze vuurwerk hebben meegenomen.

Volgens vuurwerkspecialist en verkoper Henk de Vries is dat nog niet zo makkelijk te handhaven. "Er komen hele groepen jongeren vanuit Duitsland om vuurwerk te kopen. Dat wordt een hele toer", zegt De Vries. Daarnaast wordt het meeste vuurwerk in de drie dagen voor Oud en Nieuw gehaald. "Het moet in een paar dagen allemaal gebeuren, dus ik ben heel benieuwd hoe het afloopt."