Lyndensteyn toch weer open, coronatest bleek negatief

Lyndensteyn is een school voor kinderen met een lichamelijke, geestelijke of meervoudige handicap, en kinderen die langere tijd ziek zijn. Door de veranderlijke uitslag zijn er veel emoties bij de leerlingen en ouders. "Het is een zeer vervelende situatie", zegt directeur van de school, Tseard Fabriek. "De telefoon staat al de hele middag roodgloeiend. We staan alle ouders te woord die vragen of twijfels hebben." Als de kinderen nog teveel moeten wennen om weer naar school te gaan, kunnen ze ook nog even thuis blijven.

Anonieme beller

Hoe het kan dat de positieve test toch negatief blijkt te zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Donderdag werd de medewerker van de school gebeld met een anoniem nummer, zoals ook de GGD doet. Deze beller gaf aan dat de testuitslag positief was. Naar aanleiding van dit telefoontje is de school meteen in gesprek gegaan met de GGD. Daarop is besloten de school voorlopig te sluiten.