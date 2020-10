Afsluitdijk dicht in de nacht van maandag op dinsdag

Overdag kunnen automobilisten over één rijstrook rijden. Volgens Rijkswaterstaat blijkt dat één rijstrook in het donker bij Breezanddijk te gevaarlijk is, omdat autobestuurders over een stukje van 150 meter verblind kunnen raken door de tegenliggers. In de nacht van maandag op dinsdag wordt dit probleem opgelost door paaltjes te plaatsen op de afscheiding die de verblinding tegengaan.

De werkzaamheden zullen duren tot 05.00 uur dinsdagochtend. Verkeer wordt in de nacht omgeleid door de polder of de weg van Enkhuizen naar Lelystad.