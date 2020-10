CDA stelt vragen over het aantal Friezen dat door corona terugkomt naar het 'heitelân'

De woonvisie van de provincie uit 2018 zou achterhaald zijn, nu we in een andere situatie zitten door het coronavirus, zo stelt het CDA. Steeds meer Friezen 'om utens' komten terug, nu het hier rustiger is qua besmettingen.

De verwachting dat de behoefte aan extra woningen in de toekomst af zal nemen, moet opnieuw bekeken worden, vindt de partij. De fractie wil meer inzicht in de demografische ontwikkeling, zodat er mogelijk rekening mee gehouden kan worden bij de visie op de woningbouwplannen in Fryslân.