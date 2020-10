Hoe reageren we op het bestraffende vingertje van premier Rutte?

Wat hangt ons boven het hoofd? Het is de grote vraag waar Nederland zich het hoofd over breekt. "Juist omdat we dat niet weten, maakt deze situatie extra spannend", legt psycholoog Hol uit. "Je kunt bij niemand in het hoofd kijken, maar mensen moeten nu allemaal voor zichzelf een plaatje schetsen. Iedereen probeert te voorspellen 'Wat nu als...' of 'Stel nu dat...'. Dat zorgt dat deze vragen een grote plek krijgen in je hoofd, bovenop de dagelijkse zaken die je bezig houden. Dat zorgt er voor dat een bepaalde groep mensen vastloopt.

Ook in haar werk merkt Hol dat mensen hier tegenaan lopen. "Een deel van de patiënten durft niet meer te komen. We hebben bijvoorbeeld ook mensen met smetvrees, die niet meer naar hun therapie durven te komen."

Waakzaam zijn

Het strenge vingertje van premier Rutte kan bovendien voor boosheid zorgen, verwacht de psycholoog. "Dat is een natuurlijke reactie: wie ben jij om voor mij te bepalen wat ik wel of niet mag doen?" De goede kant is dat mensen waakzaam worden. Hol verwacht dat dit het doel van Rutte is. "Dat is de positieve kant, maar mensen kunnen aan de andere kant ook zo angstig worden dat ze klem komen te zitten en niet meer goed kunnen nadenken. Dan heb je er meer last van dan dat je waakzaam wordt."