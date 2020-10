Menselijke resten op Ameland blijken 1700 jaar oud

Een eilandbewoner vond het bot op 29 maart op het strand. Omdat het vermoeden bestond dat het om een menselijk bot ging, zocht de eilander contact met de politie op Ameland. De gedachte was dat het om een mogelijk vermist persoon zou gaan en dat door DNA-afname mogelijk nabestaanden konden worden getraceerd.

Een Romein

Het bot betrof een opperarmbeen, dat toebehoord heeft aan een persoon die geleefd heeft in de Midden Romeinse tijd en die overleden is tussen circa 87 en 250 jaar na Christus. Het bot is inmiddels overgedragen aan een archeologisch instituut.