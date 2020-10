Onderzoek naar 'verstoorders' van waddenvogels bij Westhoek

De ondiepe kwelder is een zogenaamd hoogwater-vluchtplek voor vogels. Als bij hoog water steeds meer van de Waddenzee onder water komt te staan, moeten de vogels een rustige plek vinden waar zij eb kunnen afwachten.

Bij Westhoek is één van de belangrijkste plekken, zegt Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. "Het is een van de belangrijkste hoogwater-vluchtplekken van de westelijke kustgebieden met Griend en met de Richel en de Vliehors. Dat zijn plekken waar tienduizenden vogels met hoog water samenkomen. Westhoek is daar één van en dat heeft ook te maken met het feit dat het ook dicht bij een belangrijk voedselgebied ligt, zoals de Ballastplaat. Als je als vogel van de Ballastplaat naar de Friese kust vliegt, is De Westhoek de eerste kwelder die ze tegenkomen."

Internationale betekenis

De kwelder is ook internationaal van grote betekenis omdat er in dat verband regelmatig grote aantallen kluten en rode rillingen zitten plus hele hoge aantallen bergeenden en wulpen. Maar dat weten de mensen ook en de locatie is goed bereikbaar met een parkeerplek erbij. Dus is het er op sommige momenten best druk.

Vorige week maandag waren er twaalf mensen te vinden dicht tegen de rand van de kwelder en bij hoogwater. Kleefstra heeft er 's zomers wel eens dertig mensen gezien. "De meest verstoringsgevoelige vogels wijken dan uit naar de zijkanten van de kwelder, waar zij kwetsbaar zijn voor mensen die over de dijk wandelen."