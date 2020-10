Hallum bouwt bijzondere tuinmuur van 50 meter: 'Historische karakter dorp versterken'

Op de plaats waar de muur komt, stonden eerder veertien seniorenwoningen. Die zijn in 2018 gesloopt en daarvoor komen nu tien woningen terug. Het doel van het herinrichtingsproject is om de oude terpen weer beter in zicht te brengen. "Dat mensen ook echt kunnen zien dat Hallum op een terp ligt", zegt Dirk Vis van de werkgroep. "Nu de huizen gesloopt zijn, kun je eigenlijk zien hoe prachtig mooi beeld je op de terp hebt en de kerk komt prachtig mooi uit", zegt Vis.

"Als je Hallum inrijdt zie je het niet zo goed, maar als je van boven kijkt dan zie je wat voor mooie radiaalstructuur Hallum heeft. De kerk in het midden, met een kerkpad eromheen, vanaf het kerkpad naar de rondweg heb je ook nog allemaal paden lopen. Dat zie je nu niet. Het is nu juist de bedoeling om dat aan de noordkant van de terp mooi in beeld te brengen. Dat begin je nu te zien", zegt Vis.

De nieuwbouwhuizen komen net wat anders te staan, waardoor het zicht op de terp behouden blijft.