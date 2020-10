Teddyberen-actie SC Heerenveen levert 230.000 euro op

In het Abe Lenstrastadion zaten zaterdagavond geen supporters om de beide ploegen aan te moedigen, maar 15.000 teddyberen. Met deze symbolische actie vroegen Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), SC Heerenveen en geneesmiddelenbedrijf MSD aandacht voor kinderen die kanker hebben. Het getal van 15.000 is het aantal kinderen in Nederland dat kanker heeft of de ernstige ziekte heeft overleefd.