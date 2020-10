Coronanieuws 26 oktober: burgemeesters willen wachten met actie

De meeste burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's willen de coronacijfers van de komende dagen nog even afwachten, voordat er strengere maatregelen worden genomen. Dat lieten ze maandagavond aan het begin van het Veiligheidsberaad weten. Het beraad werd in Utrecht gehouden.

Burgemeester Jan van Zanen gaat met gemengde gevoelens de vergadering in. De zorg in zijn regio Haaglanden kampt met een capaciteitsprobleem. "Niet alleen in het aantal bedden, maar ook in het personeel. Ik hoop dat de ziekenhuizen het onderling kunnen regelen, maar zo niet dan dring ik bij het kabinet aan op strengere maatregelen", zo laat Van Zanen weten.

Burgemeester Paul Depla van Breda zegt dat "we even moeten zien hoe het balletje rolt, anders moeten we echt strenger worden." Burgemeester Annemarie Penn-te Strake "houdt de adem in", en vindt dat er nog één of twee dagen moet worden gewacht met het invoeren van nieuwe maatregelen, afhankelijk van de coronacijfers. Als die blijven oplopen, "moeten we vol erop met draconische maatregelen", zo zegt de burgemeester van Maastricht.