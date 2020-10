21 coronapatiënten op Friese IC's | School Lyndensteyn toch weer open

De sportscholen in Nederland worden nog goed bezocht en worden door de bezoekers als veilig gezien. Dat blijkt uit onderzoek van de overkoepelende organisatie 'Exclusieve Sportcentra.

Er is echter in coronatijd veel onzekerheid voor de ondernemers. Zo zegt ook Han de Hair, fitnessondernemer in Joure en voorzitter van de Exclusieve Sportcentra. "Laat het kabinet duidelijke regels afgeven en niet zoals nu een deel van de interpretatie van die regels bij de veiligheidsregio neerleggen. Feit blijft dat bewegen hét antwoord is op het coronavirus en dat het immuunsysteem enorm gebaat is bij een gezond gewicht. Dat is wat telt. Wij hebben samen met onze klanten de verantwoordelijkheid genomen om te werken aan het vergroten van de weerbaarheid",