208 nieuwe besmettingen in Fryslân | 'Dinsdag geen nieuwe maatregels'

Burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling zal woensdag 28 oktober online worden beëdigd. Normaliter zou er een speciaal moment van worden gemaakt in de Westerkerk, maar dat kan vanwege de coronacrisis niet. "Ik had graag iedereen persoonlijk ontmoet", zegt Van de Pol. "Maar onze gezondheid staat voorop". De beëdiging is daarom nu in het gemeentehuis, maar dan zonder de raad. Die zit thuis via de livestream.

De nieuwe burgemeester komt binnenkort met een videoboodschap aan de eilanders, om haarzelf voor te stellen. Daarnaast komt er een digitaal spreekuur, en zal ze in kleine gezelschappen inwoners en ondernemers ontmoeten.