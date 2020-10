Stevinsluizen bij Den Oever half jaar dicht voor scheepvaartverkeer

Lukas Meursing van Rijkswaterstaat legt uit waarom deze nieuwe keersluis nodig is. "We zijn bezig om de gehele Afsluitdijk te versterken, dus de dijk maar ook alle sluizen. Dat doen we door er een keersluis voor de schutsluizen te bouwen, die een grote storm kunnen tegenhouden. Normaal staan deze keersluizen open, maar met hoogwater of storm kunnen we ze sluiten."

Zes maanden dicht

Rijkswaterstaat verwacht dat de bouw van de eerste nieuwe keersluis bij Den Oever ongeveer een half jaar in beslag zal nemen. In die tijd kan er geen scheepvaartverkeer door de Stevinsluis heen. Daarom is deze sluis 6 maanden dicht. "Schepen kunnen gebruik maken van de Lorentzsluis bij Kornwerderzand", vertelt Meursing. "Hier zal het iets drukker worden, maar doordat we de sluis bij Den Oever niet gebruiken zal het verkeer hier voordelen van ondervinden."

Werk in de winter

Om mensen op het water zo weinig mogelijk te hinderen, heeft Rijkswaterstaat er voor gekozen om de werkzaamheden aan de nieuwe sluis in de winter uit te voeren. Dat maakt de opdracht er echter niet eenvoudiger op, weet ook Meursing. "Voor de bouw is het niet ideaal om beton te storten in de winter. Maar we hebben er bewust voor gekozen om de recreatievaart in de zomer te ontzien."

Bredere keersluis

Ook aan de Friese kant is Rijkswaterstaat begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een keersluis voor de Lorentzsluis. Deze keersluis wordt veel breder dan de keersluis bij Den Oever. Daarmee houdt Rijkswaterstaat rekening met de uitkomsten van de discussie over het verbreden van de Lorentzsluis bij Kornwerderzand. Provincies, gemeente en bedrijven rondom het IJsselmeer willen dat graag. Dit zou volop werkgelegenheid opleveren. Omdat de keersluis bij Kornwerderzand breder wordt, kan het scheepvaartverkeer gedurende het werk wel gewoon door de sluis blijven varen.

Het wegverkeer zal volgens Rijkswaterstaat nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden.