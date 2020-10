Huizenmarkt Terschelling zit op slot: "Ze kapen huizen voor je neus weg"

Het stel woont nu in een chalet en in de winter kunnen ze in het huis van de ouders van Anne Roos. Maar om het half jaar verhuizen is zeker niet ideaal. In die twee jaar dat ze zoeken naar een huis, is er maar een huis voorbij gekomen waar het stel een bod op deed. "Maar de prijs voor dat huis liep zo uit te klauwen, dat bedrag was voor ons niet mogelijk. Ze kapen het voor je neus weg."

Prijzen zoals in Amsterdam

Makelaar Arie van Keulen herkent dit probleem. "De prijzen die hier gelden, die betaal je ook in Amsterdam. Maar dit is een probleem wat veertig of vijftig jaar geleden ook al speelde. Vroeger werd het opgelost door bij je ouders te blijven wonen, maar dat gebeurt niet meer."

De gemeente heeft op dit moment wel de regeling dat mensen van het vaste wal geen huizen mogen kopen onder de 450.000 euro. En dat bedrag wordt mogelijk verhoogd naar 600.000 euro. Zo is er meer kans voor de eilandbewoners. Maar volgens de makelaar is dit geen oplossing voor het probleem. Op dit moment staan er 16 woonhuizen te koop op Terschelling. Daarvan zijn er drie onder de grens van 450.000 en de goedkoopste is 289.000 euro.