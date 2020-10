Judoka Natascha Ausma pakt brons op grand slam in Boedapest

Ausma had na overwinningen op de Poolse Paulina Diaopa, de Portugese Patricia Sampaio en de Anastasija Toerchin uit Oekraïne de halve finales gehaald. Daarin verloor ze van de Franse Audrey Tcheumeo, die later het goud pakte. In de strijd om het brons was het lang spannend, maar versloeg ze de Russin die in de herkansingen eerder had gewonnen van Karen Stevenson.