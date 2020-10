50PLUS wil dat Provinciale Staten niet langer fysiek vergaderen

Wiersma vindt de gang van zaken minder democratisch. "Ik kan zo het geluid van de mensen die ik vertegenwoordig, de 50-plussers, niet laten klinken. Dat betekent dat de Friese democratie in het gedrang komt. De enige manier om die stem te laten horen was door een risico te nemen met de eigen gezondheid. Ik vind dat je dat niet van iemand mag vragen."

50PLUS wil daarom dat de provincie weer snel overstapt op digitale vergaderingen voor alle Statenleden, zoals afgelopen voorjaar. Fysiek vergaderen, zoals de staten afgelopen woensdag deden, vindt Wiersma niet veilig. Provinciale Staten vergaderen sinds een tijd niet meer in de historische statenzaal, maar in de veel grotere commissiezaal onder in het provinciehuis.

Koffie-apparaat

Toch beleeft Wiersma de vergaderingen als niet al te veilig. "Als je eenmaal zit, kun je die anderhalve meter afstand wel houden. Maar bij een schorsing of pauze vliegt iedereen tegelijk naar het koffie-apparaat of de deur. Je zit ook allemaal aan dezelfde trapleuning en dat is nu eenmaal een risico in deze tijd."

Het Presidium - dat is het overleg van alle fractievoorzitters - praat komende woensdag over het voorstel van 50PLUS om voorlopig digitaal te vergaderen. Die vergadering is digitaal, zodat alle fractievoorzitters onder dezelfde omstandigheden met elkaar en met Commissaris van de Koning Arno Brok in discussie kunnen.