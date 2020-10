LDODK wacht op start Korfbal League

Bij de thuiswedstrijden van LDODK komen gemiddeld duizend toeschouwers in sporthal Kortezwaag in Gorredijk. Over een seizoen gerekend levert dat aan entreegeld enkele tienduizenden euro's op. Zonder publiek loopt de vereniging veel inkomsten mis. Gelukkig zijn de sponsoren loyaal en kan de club voorlopig de eigen broek ophouden.

Korfbal League opsplitsen in poules

Het afgelopen seizoen is de competitie in maart afgebroken vanwege de eerste coronagolf. Toen is besloten om geen van de tien ploegen te laten degraderen. Bovendien zijn de twee kampioenen van de hoofdklasses toegevoegd aan de Korfbal League. Dat betekent voor dit seizoen voor een keer op het hoogste niveau 12 teams uitkomen.

Echter, daardoor duurt de zaalcompetitie 4 rondes langer. Om tijd te winnen zou er dit seizoen voor gekozen kunnen worden om de Korfbal League te verdelen in twee poules van zes teams. In dat geval speel elke ploeg tien wedstrijden in plaats van 22. Als er dan bijvoorbeeld in januari gespeeld mag worden, kan er toch een kortere competitie kan worden afgewerkt. Daarmee kunnen dan de nummers een en twee van iedere poule via kruisfinales mogelijk toch nog om de zaaltitel strijden.