Harlinger garnalenkotter vist rest van oude Duitse zeemijn op

De Harlinger garnalenkotter HA-41 heeft vorige week een opmerkelijk object opgevist. Dat meldt het Bunkermuseum Wn 12H op Vlieland. In de netten zat een flinke aluminium cilinder van 170 centimeter lang met een doorsnee van 60 centimeter Via Facebook vroeg schipper Mark Koornstra of iemand wist wat voor object het was.