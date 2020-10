Campagne van waterschappen moet bewustzijn over water vergroten

Net iets meer dan de helft van de mensen doet ook echt iets om wateroverlast rondom het huis te beperken. Zo gooit 65 procent van de mensen doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet apart in.

Bijna de helft van de tuinbezitters (48%) vervangt tegels voor gras of planten om water beter te laten wegstromen na een regenbui.

Zwerfafval

Bijna een kwart (22%) haalt zwerfafval uit sloten of langs het water. 16 Procent van de mensen met een eigen dak heeft het vergroend, met bijvoorbeeld vetplanten. En scholen leggen ook steeds vaker watervriendelijke schoolpleinen aan.