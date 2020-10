Coronanieuws van 25 oktober: 103 besmettingen in Fryslân; dinsdag meer duidelijkheid over aanpak coronacrisis

Het kabinet geeft dinsdag meer duidelijkheid over wat de volgende stappen worden in de aanpak van de coronacrisis. Dat is volgens de NOS duidelijk geworden na het Catshuisoverleg vandaag tussen een deel van het kabinet en zijn adviseurs, waaronder het RIVM.

Beleidsmakers en experts overlegden ruim twee uur over de mogelijke scenario's. Rutte en De Jonge spreken dinsdag de pers toe, maar het wordt waarschijnlijk geen persconferentie met nieuwe coronamaatregelen. De verwachting van het kabinet en het RIVM is namelijk dat het effect van de huidige maatregelen op dinsdag nog niet duidelijk is.

Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook deze week blijft stijgen, gaat het kabinet nieuwe maatregelen nemen. Daarbij liggen volgens Rutte alle mogelijke scenario's op tafel.