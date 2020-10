156 Besmettingen in Fryslân; maandag wordt 300.000ste in Nederland verwacht

Het duurde bijna zeven maanden voordat de 100.000ste Nederlander positief testte op corona. Het duurde net iets meer dan drie weken om dat te verdubbelen. Minder dan twee weken later is de volgende 'mijlpaal': maandag of dinsdag wordt verwacht dat voor de 300.000ste keer een coronabesmetting wordt vastgesteld. De teller stond zaterdag op ruim 280.000 positieve tests.