103 Besmettingen in Fryslân; maandag wordt 300.000ste in Nederland verwacht

Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân 103 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 53 minder dan zaterdag, toen waren het er 156. In Leeuwarden ging het om 21 besmettingen, in Súdwest-Fryslân 14 en in De Fryske Marren 10.

In Fryslân zijn het afgelopen etmaal 0 nieuwe sterfgevallen gemeld, wel was er één ziekenhuisopname.