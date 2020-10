SC Heerenveentrainer Jansen: "we zijn hier heel erg blij mee"

Aanvoerder Henk Veerman scoorde twee keer. De eerste goal viel na ongeveer een halfuur, maar Veerman was niet tevreden over het spel van zijn team. "Ik zei tegen de jongens dat ze hoger moesten gaan staan. Er was teveel ruimte tussen mij en de middenvelders elke keer. Emmen brengt veel mensen om de bal, maar wij moeten die er gewoon afjagen. En je ziet dat we meer kansen krijgen als we dat dus ook doen."

De Friezen staan door deze winst nu derde in de competitie. "Dat is super. Bij Ajax wisten we van tevoren dat dat lastig zou zijn, maar we deden het superslecht. Dat zat ons niet lekker en dat proberen we nu om te zetten."