Beresterk SC Heerenveen wint eenvoudig van negental FC Emmen

De Drenten hadden in de openingsfase het beste van het spel, maar tot grote kansen kwam dat niet. Het was in de 24e minuut Mitchell van Bergen die de eerste scoringskans van de wedstrijd voor Heerenveen kreeg. De aanvaller werd door een combinatie van Henk Veerman voor de keeper gezet, maar zijn schot ging voorlangs.

Twee minuten later werd het toch 1-0 voor de Friezen. Henk Veerman schoot een voorzet van Benjamen Nygren door de benen van de keeper. Diezelfde Nygren maakte drie minuten later met een schot van de rand van de zestien de 2-0.

Rode kaarten

In de 52e minuut was de wedstrijd eigenlijk al zo goed als binnen voor Heerenveen, toen Simon Tibbling binnen vijf minuten twee gele kaarten, en dus rood, kreeg.

Rodney Kongolo besliste in de 71 minuut uiteindelijk definitief met een schitterend doelpunt. De middenvelder passeerde de Drentse doelman met een kunstig hakje. Niet veel later maakte Henk Veerman met zijn tweede van e avond er 4-0 van.

FC Emmen eindigde de wedstrijd uiteindelijk met negen man. Nikolai Laursen kreeg een rode kaart voor een harde overtreding op Pawel Bochniewicz.

Derde plek

SC Heerenveen komt door de overwinning met dertien punten uit zes wedstrijden op de derde plek in de eredivisie. Feyenoord en Vitesse kunnen de Friezen dit weekend echter nog wel voorbij.