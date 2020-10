Tentoonstelling geopend aan het Zaailand: "Dat is extra spannend in coronatijd"

"Welkom bij de opening van de tentoonstelling", roept een man in een kilt over het Zaailand. De man heeft een doedelzak om zijn nek en speelt een stukje als introductie bij de opening. "Echt een betekenis heeft de zak niet", lacht de man. "Het is puur voor de sfeer."

Tentoonstelling

Achter het raam op het Zaailand staan zeven beelden van keramiek. Een van die beelden is een torso van een man. "Ik werk veel met menselijke delen, dus ik maak een klei afdruk van lichaamsdelen en vorm dan met al die delen weer en nieuw beeld. Zo werd dat een torso."

Alers is een kunstenaar uit Den Haag. In samenwerking met Galerie de Vis uit Harlingen is er nu een tentoonstelling in Leeuwarden opgezet. "Via hen kwam ik in contact met de Friezen en zodoende heb ik besloten om hier mijn werk te laten zien. Ik wil met mijn werk een bepaald gevoel oproepen. Ik wil iemand raken en of dat nu positief of negatief is, dat is om het even. Ik hoop gewoon dat de mensen in Leeuwarden genieten van mijn werk en even stilstaan uit hun dagelijkse roes."