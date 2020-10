Friese marinier Paul Miedema pakt wereldrecord speedmars

Een halfjaar later ging het toch door, een beperkte vorm. Op een speciaal parcours op de marinebasis in Den Helder liepen de mannen, van 22 tot 54 jaar, de marathon. Daar is een strenge selectie aan voorafgegaan.

De fitste mannen zijn bij elkaar gezocht. "De initiatiefnemers van de speedmarsen hebben eerst in hun eigen kring gezocht naar fitte lui. Daarna waren de selectiedagen. Dat was eerst een groep van 30 man. Daarna werd de groep steeds kleiner", vertelt Miedema.

Overleden collega

Met het wereldrecord is zeker 88.000 euro ingezameld voor kankeronderzoek. Dat idee ontstond na het overlijden van een collega-marinier. "We deden het niet alleen voor het wereldrecord. Het was ook voor een collega die ernstig ziek was en dit jaar overleed."

Staatssecretaris Visser van Defensie zegt op Twitter trots te zijn op de mariniers. "Wat een prestatie. Respect mannen!", schrijft ze.