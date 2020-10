156 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen in Fryslân

Er zijn de afgelopen 24 uur in Fryslân 156 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er vier meer dan vrijdag, toen waren het er 152. Vrijdag werd gemeld dat het 155 besmettingen waren, maar dat heeft het RIVM later aangepast naar 152. In Ooststellingwerf waren er elf besmettingen, eerst werd veertien gemeld. Landelijk zijn er 8.669 besmettingen vastgesteld.

Het dagelijks aantal besmettingen de afgelopen drie weken (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier:)