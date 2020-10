Aan de Haulsterweg in Haskerhorne zijn zaterdagmiddag een auto en een fiets met elkaar in botsing gekomen. De fietser is bij het ongeluk gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De weg is enige tijd afgesloten geweest. De betrokken auto kon daarna zijn weg vervolgen.