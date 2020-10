Mensen in de rij voor afhalen bier van de tap; handhaving sluit Ton's Vulstation

Dat trok veel dorstige mensen. Eijer had het zo geregeld dat er maximaal twee mensen per keer het café in mochten en anderen moesten in in rij buiten wachten. Toen handhaving daar lucht van kreeg, was het echter snel uit met de pret.

De handhavers grepen in omdat Eijer geen vergunning zou hebben voor het laten afhalen van eten en drinken. De uitbater legde de drankverkoop meteen stil, zegt woordvoerder Akkie Feenstra van de gemeente Leeuwarden. Hij heeft een waarschuwing gekregen.