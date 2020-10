Cambuur Sjoernaal: Vuurwerk na officieuze periodetitel

Een officiële titel is het nog niet, maar officieus heeft SC Cambuur de eerste periodetitel wel binnen. Door de 3-0 overwinning op Roda JC en het verlies van NAC Breda kan de eerste periode Cambuur niet meer ontgaan. De Graafschap moet namelijk met 18 doelpunten verschil van NAC winnen en dat gebeurt niet. De periode levert de Leeuwarders een ticket op voor de nacompetitie en 60.000 euro. Meer daarover in het nieuwe Cambuur Sjoernaal, waarin we ook praten met de Franse middenvelder Robin Maulun die zijn basisplaats is kwijtgeraakt.

Bekijk hieronder het nieuwe Cambuur Sjoernaal: