Explosieven bij brand Sneek waren 'historische voorwerpen', gevonden door hobbysneuper

De brand was uitgebroken op de derde verdieping van een portiekflat aan de Rijperahemstraat. Meerdere appartementen stonden vol met rook.

De gevolgen van de brand zijn zaterdag overdag nog goed te zien. De portiek in het midden van de flat is afgebrand en eromheen is veel rook- en waterschade. Van het balkon van het appartement, waar de brand was, is de helft weg.

De bewoners van de ontruimde appartementen mogen terug. Daar is ook de familie bij die naar het ziekenhuis moest waar ze zuurstof hebben gekregen. Ze zijn te aangedaan om te kunnen reageren. Naar omstandigheden gaat het goed met ze, ook al zijn ze erg geschrokken.

Hennep en explosieven

Bij de ontruiming van de naastgelegen appartementen trof de politie een kleine hennepkwekerij aan. "Het was een kleine kwekerij voor eigen gebruik met een handvol planten", zei Tessel Horsman van de politie. Over de oorzaak van de brand kan ze nog niet veel zeggen. "Er is geen reden om aan te nemen dat er sprake was van brandstichting, maar dat is nog in onderzoek."

In dezelfde woning als de hennep, werden ook de explosieven gevonden.